الكويت تمهل السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة أراضيها وتستدعي سفيرها من بيروت

2021-10-30 / 11:43 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الكويتة، اليوم السبت سفيرها من بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن القرار حول لبنان جاء استنادا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، متهمة الجمهورية اللبنانية بالإمعان في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون.

واستكر البيان عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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