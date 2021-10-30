مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة مغربية صاعدة في ريال مدريد

2021-10-30 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

يراقب مانشستر يونايتد، نجم ريال مدريد الصاعد، المغربي – الإسباني، مارفيلوس أنتولين جارزون، الشهير بـ”مارفيل”، وذلك من أجل التعاقد معه مستقبلا.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مانشستر يونايتد، أرسل كشافيه إلى مدريد، لمراقبة “مارفيل” وبحث مدى إمكانية ضمه مستقبلا.

ويطمح اليونايتد لتكرار سيناريو الموسم الماضي، حينما تعاقد مع اللاعب الشاب، ألفارو فيرنانديز كاريراس، بعدما فشل الريال في التوصل معه لاتفاق بشأن تجديد عقده.

ولكن مهمة اليونايتد قد تكون صعبه هذه المرة، لأن الريال يرى في “مارفيل”، الذي يبلغ من العمر 18 عاما ويلعب كقلب دفاع ضمن صفوف فريق ريال مدريد تحت 19 عاما، موهبة واعدة، قد تفيد الفريق الأول مستقبلا.

وولد “مارفيل” في الدار البيضاء بالمغرب في 7 يناير 2003، ويحمل جنسية مزدوجة (إسبانية ومغربية)، وبدأ مسيرته في البداية مع صغار الريال في موسم 2010-2011، وبعدها انتقل إلى أتلتيكو مدريد وصولا إلى رايو فايكانو في موسم 2015-2016، وعاد من جديد إلى الفريق الملكي بداية من موسم 2016-2017 حتى وصوله إلى فريق الشباب.

ويصفه مدربوه في أكاديمية الريال بأنه “مدافع قوي وسريع في الانطلاقات ورائع في الكرات الهوائية، ويحصن دفاعات فريقه بشكل جيد”.

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