مجلس الأمن يطّلع على رسالة حركة “صحراويون من أجل السلام”
الصورة من الارشيف

الصحراء المغربية.. مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

2021-10-29 / 4:33 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،اليوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022”.

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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