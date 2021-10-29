بودريقة يزور محلات القريعة المحترقة ويصرح: “أنا ماجيتش ندير السياسة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سارع محمد بودريقة النائب البرلماني عن منطقة الفداء مرس السلطان لزيارة سوق القريعة بعد واقعة احتراق عدد من المحلات التجارية بهذا الفضاء المتواجد وسط الدار البيضاء.

بودريقة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار استغل حضوره لمكان الحريق للقاء عدد من التجار و العمال و أصحاب المحلات التجارية المتضررة و استقى منهم مجموعة من المعطيات و وعدهم بتقديم كل الدعم و المساندة لهم.

و خلال حديثه للصحافة، أكد الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي بأن حضوره لسوق القريعة ليس من أجل ممارسة السياسة و لا لاستغلال مثل هاته الأحداث في أمور انتخابية.

و أوضح ذات المتحدث بأن حضوره كنائب برلماني عن المنطقة هو لدعم المتضررين و مد يد المساعدة للتجار الذين تضرروا جراء هذا الحريق خاصة أنه من أبناء المنطقة و تربطه علاقة صداقة مع عدد من التحار بالسوق.

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