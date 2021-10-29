للقضاء على البدانة.. إسبانيا تحظر إعلانات الحلويات الموجهة للأطفال

2021-10-29 / 1:07 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها حظر الإعلانات المروّجة للحلويات والمشروبات المحلاة الموجّهة للأطفال بغية احتواء ارتفاع مستويات البدانة في أوساط هذه الفئة العمرية.

ومن المفترض أن يدخل هذا الحظر قيد التنفيذ في العام 2022 ليشمل الإعلانات التي تستهدف من هم دون السادسة عشرة عبر التلفزيون والراديو والإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وفق ما صرّح وزير الاستهلاك ألبرتو غارزون خلال مؤتمر صحافي.

وقال غارزون إن “القصّر مستهلكون من السهل التأثير عليهم ومن واجبنا حمايتهم من هكذا إعلانات”.

ويشمل مشروع المرسوم هذا على وجه الخصوص ألواح الشوكولا والسكاكر وبعض قطع الحلوى، فضلا عن المشروبات الغازية والمثلّجات، وفق ما كشفت الحكومة التي استندت في قرارها إلى معايير منظمة الصحة العالمية.

وتحذو إسبانيا بذلك حذو بلدان أوروبية أخرى، مثل بريطانيا والنروج والبرتغال.

وفي إسبانيا يعاني طفل واحد تقريبا من أصل ثلاثة وزنا زائدا، في مقابل نسبة من الأطفال لم تكن تتخطى 3 % سنة 1984، وفق أرقام الحكومة.

وأشارت وزارة الاستهلاك إلى دور الإعلانات في ارتفاع هذه المستويات.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة البدانة والوزن الزائد في أوساط الفئة العمرية 5-19 عاما من 4 % سنة 1975 إلى أكثر من 18 %، وفق منظمة الصحة العالمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد نحو عامين على ظهوره.. تسجيل أول إصابة بكورونا في هذه الدولة

بعد نحو عامين على ظهوره.. تسجيل أول إصابة بكورونا…

2021-10-29 / 11:25 صباحًا
Photo of الصين تبدأ تطعيم الأطفال من 3 إلى 11 عاما ضد كورونا

الصين تبدأ تطعيم الأطفال من 3 إلى 11 عاما…

2021-10-29 / 10:33 صباحًا
Photo of هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب ألاسكا

هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب ألاسكا

2021-10-29 / 8:30 صباحًا
Photo of بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي

بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي

2021-10-28 / 6:58 مساءً
Photo of صحيفة: المخابرات الفرنسية أحبطت محاولة انقلاب في 2021

صحيفة: المخابرات الفرنسية أحبطت محاولة انقلاب في 2021

2021-10-28 / 1:27 مساءً
Photo of فرنسا تحذر بريطانيا: سنستخدم القوة.. والأخيرة ترد

فرنسا تحذر بريطانيا: سنستخدم القوة.. والأخيرة ترد

2021-10-28 / 10:55 صباحًا
Photo of بسبب ارتفاع الإصابات.. بلجيكا تعيد فرض قيود كورونا

بسبب ارتفاع الإصابات.. بلجيكا تعيد فرض قيود كورونا

2021-10-28 / 9:54 صباحًا
Photo of تصريحات ل”قرداحي” حول اليمن تغضب دول الخليج

تصريحات ل”قرداحي” حول اليمن تغضب دول الخليج

2021-10-28 / 9:19 صباحًا
Photo of القضاء الأمريكي يؤجل إعدام محكومين

القضاء الأمريكي يؤجل إعدام محكومين

2021-10-28 / 8:19 صباحًا
Photo of ستقام في إسرائيل.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

ستقام في إسرائيل.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال…

2021-10-28 / 7:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق