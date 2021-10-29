تقرير.. اتصالات المغرب تحتفظ بالريادة كأسرع خدمة انترنيت للهواتف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصلت مجموعة اتصالات المغرب ريادتها المتعلقة بسرعة صبيب الإنترنت في المغرب و ذلك وفق تقرير حديث قارن خدمة التدفق الخاص بالشبكة العنكبوتية لدى الفاعلين الثلاث المقدمين لخدمة الإنترنت بالمغرب.

و حسب تقرير أعدته “سبيد تيست أنتيليجنس”، بخصوص الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فقد احتفظت شركة اتصالات المغرب بمكانتها كأسرع مشغل اتصالات في المغرب.

و استطاعت”ماروك تيليكوم” الحفاظ على المرتبة الأولى لسرعة الانترنيت عبر الهاتف للربع الثالث على التوالي في عام 2021، حيث سجلت 56.99 درجة خلال ذات الفترة.

كما أكد التقرير نفسه أن مجموعة اتصالات المغرب حققت أدنى متوسط زمن وصول لخدمة الانترنيت لثلاثة أرباع متتالية في عام 2021 بمعدل 29 جزء من الثانية.

وطوال هذه الأرباع الثلاثة الأولى، حافظت المجموعة على ريادتها من حيث درجة الاتساق، حيث أنه خلال الربع الثالث من هاته السنة، حققت اتصالات المغرب أعلى الدرجات مع 90.9٪ من النتائج التي تم الحصول عليها.

هذه الشهادة الدولية وفق بلاغ توصلنا به، هي نتيجة للجهود المتعددة التي بذلتها مجموعة “ماروك تيليكوم” من حيث الاستثمارات في البنية التحتية ومنصات الشبكات.

و على الصعيد الدولي، بناءا على معطيات التقرير السالف الذكر، يحتل المغرب المرتبة 66 في ترتيب البلدان التي لديها أسرع شبكة للهاتف المحمول و ذلك من أصل ما مجموعه 138 دولة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0