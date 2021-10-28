وزير الصحة: لا تراجع عن اعتماد جواز التلقيح
هبة بريس - الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن الحالة الوبائية في المغرب مستقرة، موضحا أن الرهان المطروح الآن هو الحد من الأثار السلبية للجائحة، وذلك بالحفاظ على التدابير الاحترازية.
وأضاف خالد آيت الطالب في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، أن الدولة لن تتراجع عن اعتماد جواز التلقيح وأن الجواز هو الوسيلة الناجعة لدفع شرائح واسعة من المواطنين للتلقيح.
وأشار الوزير الى أن المغرب اقترب من تحقيق المناعة الجماعية، لافتا أن 24 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح وازيد من 21 مليون تلقوا الجرعة الثانية.
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3 تعليقات
سير الله يخود فيكم الحق
اذا كان لابد من جواز التلقيح فلماذا لا تعلنون إجبارية التلقيح…اما وان التلقيح اختياري والجواز اجباري وراك باغي تحمق البشر بهذه المعادلة…حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول لا يحس بمرارة و معاناة الكثيرين
اذا انتضرو الأسوأ، الشعب هو صاحب الوطن وليس انتم يا ابناء الزنى