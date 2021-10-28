وزير الصحة: لا تراجع عن اعتماد جواز التلقيح

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن الحالة الوبائية في المغرب مستقرة، موضحا أن الرهان المطروح الآن هو الحد من الأثار السلبية للجائحة، وذلك بالحفاظ على التدابير الاحترازية.

وأضاف خالد آيت الطالب في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الخميس، أن الدولة لن تتراجع عن اعتماد جواز التلقيح وأن الجواز هو الوسيلة الناجعة لدفع شرائح واسعة من المواطنين للتلقيح.

وأشار الوزير الى أن المغرب اقترب من تحقيق المناعة الجماعية، لافتا أن 24 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح وازيد من 21 مليون تلقوا الجرعة الثانية.

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