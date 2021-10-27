المهدي بنسعيد

الوزير بنسعيد يتباحث مع وفد عن اللجنة اليهودية الأمريكية

2021-10-27 / 3:27 مساءً
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هبة بريس

عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء بالرباط، لقاء مع وفد يمثل اللجنة اليهودية الأمريكية.

وتناول هذا اللقاء تطوير سبل التعاون الثنائي وهو الجانب التي تدعمه اللجنة بشكل كبير، لاسيما في مجالات صون الأمن والسلام وتنمية منطقة الشرق الأوسط.

كما بحث الطرفان جهود المغرب في محاربة التطرف والإرهاب وعددا من القضايا الإقليمية والدولية مع التطرق لأهمية دور الثقافة والتنمية الاقتصادية وتطوير القدرات الذاتية للشباب.

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