مجموعة البنك الشعبي تحتفي بالعالمي فلاندران عبر رواق “لقطات من الحياة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تنظم مجموعة البنك الشعبي معرضا بعنوان “لقطات من الحياة” عبر رواق يضم عددا من الصور التي تؤرخ لحقبة معينة من تاريخ المغرب بعدسات المصور العالمي فلانران.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فتحظى الصورة الفوتوغرافية مجددا باهتمام خاص في رواق البنك الشعبي، إذ يشكل هذا الأخير فضاء لتكريم مسار المصور الفوتوغرافي الشهير مارسلين فلاندران ، في الفترة من 21 أكتوبر 2021 إلى 19 مارس 2022.

و أضاف البلاغ ذاته، أن مارسلين فلاندران الذي كان يقيم في الدار البيضاء مع مطلع القرن العشرين دأب على تصوير لقطات من حياة المغاربة قديما، وخلال مقامه في المغرب، التقطت عدسة فلاندران آلاف الصور التي أضحت تشكل وثائق أرشيفية حقيقية.

و يضيف المصدر ذاته أنه تم العمل على تصنيف هذا التراث في خزانة للصور تحمل نفس الاسم والتي اقتنتها مؤسسة البنك الشعبي في سنة 1994.

وخلال هذا المعرض الجديد، تم اختيار 30 صورة لعرضها في رواق البنك الشعبي تحت مسمى “لقطات من الحياة” حيث تحيل هذه الصور على جمال الفتاة المغربية، وتستعرض يومياتها وتثمن رونق أزيائها التقليدية.

رحلة عبر الزمن، تلك التي تدعونا إليها مؤسسة البنك الشعبي في سعيها للمحافظة على الهوية.ة و الطابع و التاريخ المغربي الأصيل، و تربط الماضي بالخاضر عبر رواق يأخذنا في رحلة مثيرة لنكتشف أبرز معالم مغرب الأمس.

وفي هذا السياق، صرحت بشرى برادة، رئيسة مجلس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي للرباط-القنيطرة، قائلة: ” ندرك جدا أهمية المحافظة على خزانة صور فلاندران وتثمينها وإغنائها، وذلك للحفاظ على الذاكرة الجماعية وتمكين العموم من اكتشاف صور معبرة وملهمة “.

وهو الالتزام ذاته الذي أشارت له الناقدة سهام فيغان: “وأخيرا، نستعيد شكلا من الكمال الأساسي، وذلك بفضل معرض مهم لا يسعنا إلا أن نتمنى له الاستمرارية هنا في رواق البنك الشعبي “.

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