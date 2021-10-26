الصورة تعبيرية

الصحراء المغربية.. بوركينافاسو تجدد دعمها للعملية السياسية

2021-10-26 / 11:58 صباحًا
0
هبة بريس

جددت بوركينا فاسو التأكيد، أمس الإثنين بنيويورك، على دعمها للعملية السياسية حول قضية الصحراء المغربية، داعية الأطراف إلى “الحفاظ على التزامهم” في إطار المائدتين المستديرتين.

وقال ممثل بوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة إنه “على ضوء التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، واللتين جمعتا كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، فإن بوركينا فاسو تشجع المشاركين على الحفاظ على التزامهم بهذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق”.

وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل بوركينا فاسو التأكيد أيضا على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، والتي “تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أوصت بذلك القرارات الـ17 لمجلس الأمن منذ عام 2007”.

كما رحبت بوركينا فاسو، بنفس المناسبة، بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، متمنية له “كامل النجاح” في هذه المهمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “بلاغات منتصف الليل” و”الجواز” تدفعان الPPS إلى المطالبة بتعديل قانون الطوارئ

“بلاغات منتصف الليل” و”الجواز” تدفعان الPPS إلى المطالبة بتعديل…

2021-10-26 / 3:41 مساءً
Photo of سلطنة عمان تدعو إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي

سلطنة عمان تدعو إلى حل سياسي على أساس مبادرة…

2021-10-26 / 2:41 مساءً
Photo of اليمن يشيد بجهود المغرب “الحثيثة” للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء

اليمن يشيد بجهود المغرب “الحثيثة” للتوصل إلى حل سياسي…

2021-10-26 / 1:29 مساءً
Photo of بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي

بوريطة يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة للاتحاد الأوروبي…

2021-10-26 / 12:55 مساءً
Photo of أخنوش يسلم ولي العهد السعودي رسالة ملكية

أخنوش يسلم ولي العهد السعودي رسالة ملكية

2021-10-26 / 12:18 مساءً
Photo of الكويت تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

الكويت تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

2021-10-26 / 9:25 صباحًا
Photo of مالية 2022.. تباين في مواقف الفرق والمجموعة البرلمانية

مالية 2022.. تباين في مواقف الفرق والمجموعة البرلمانية

2021-10-25 / 11:46 مساءً
Photo of أخنوش : يجب توحيد الرؤى للتغلب على الحواجز التي تعترض التمويل المناخي

أخنوش : يجب توحيد الرؤى للتغلب على الحواجز التي…

2021-10-25 / 7:37 مساءً
Photo of ماء العينين عن موقف المنع بالبرلمان ..توجه يعمق الاحتقان ويسفه المؤسسات

ماء العينين عن موقف المنع بالبرلمان ..توجه يعمق الاحتقان…

2021-10-25 / 6:54 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يعقد اجتماعا خصص للتداول في جدول أعماله للاسبوع الجاري

مجلس المستشارين يعقد اجتماعا خصص للتداول في جدول أعماله…

2021-10-25 / 6:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق