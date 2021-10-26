تتويج منى فتو بجائزة التمثيل بتونس

نجلاء مزيان: هبة بريس

حصلت الفنانة المغربية منى فتو، على جائزة التمثيل الخاصة ب”الأداء النسائي” ، بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الحادية والعشرون بتونس، عن دورها بالمسلسل الرمضاني “بنات العساس”.

و نشرت فتو صورة الشهادة التي توصلت بها من إدارة المهرجان، عبر حسابها بموقع انستغرام، مرفوقة بالتعليق التالي :”كم اعتز بهذه الشهادة، شكرا جزيلا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واتقاسم هذه الشهادة مع فريق العمل”.

و فور نشرها الخبر ، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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