العيون.. توقيف 262 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس

جرى، خلال الأسبوع المنصرم بإقليم العيون، توقيف حوالي 262 مرشحا للهجرة السرية وعدد من المهربين، خلال عدة عمليات نفذتها المصالح الأمنية ضد شبكات الاتجار بالبشر، والتي مكنت من حجز مبالغ مالية وتجهيزات ومعدات ملاحية.

وهكذا، تم في 19 أكتوبر الجاري، توقيف 29 مرشحا للهجرة السرية، بينهم منظمين اثنين، وحجز مبلغ كبير من المال.

بعد ذلك بثلاثة أيام، تم إيقاف 57 شخصا كانوا يرغبون في التوجه نحو جزر الكناري، كما تم حجز عجلات مطاطية تستعمل كطوق للنجاة، بالإضافة إلى جهاز لتحديد الموقع.

واعتقلت المصالح الأمنية، في 24 أكتوبر الجاري بالعيون، ما مجموعه 132 شخصا كانوا يتحينون الفرصة للعبور إلى السواحل الإسبانية.

كما تم إحباط محاولة أخرى للهجرة غير الشرعية على مستوى جماعة فم الواد، حيث تم اعتقال 44 مرشحا وحجز قارب مطاطي ومحركين.

وكانت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون اعتقلت، الخميس المنصرم، بتنسيق مع نظرائهم بكلميم، ثلاثة أشخاص أحدهم يوصف بأنه المنظم الرئيسي، ينشطون في تنظيم الهجرة السرية نحو جزر الكناري، كما حجزت 03 زوارق ومحركين ومبلغا كبيرا من المال.

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