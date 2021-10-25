العثور على جثة طفل بقارب للمهاجرين قبالة السواحل الإسبانية

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية أنها عثرت على جثة طفل عمره نحو 5 أعوام على متن قارب للمهاجرين كان يقل قرابة 50 شخصا قبالة سواحل جزيرة كناريا الكبرى.

وفي الحادثة التي أعلن عنها الاثنين، اعترض ليل الأحد زورق تابع لخفر السواحل الإسباني قاربا بطول سبعة أمتار كان على متنه نحو 50 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة السواحل الجنوبية الغربية للجزيرة.

وعثر عناصر الإغاثة على جثة الطفل على متن القارب الذي كان يقل 23 امرأة و5 قصّر بينهم رضيعان وطفلان يبلغان ست سنوات وآخر في السابعة من العمر.

وتم نقل القصر الخمسة واثنين من البالغين بالمروحية إلى جزيرة كناريا الكبرى حيث أدخلوا المستشفى بحال “خطرة” بسبب انخفاض درجة حرارة جسمهم والجفاف، وفق أجهزة الطوارئ المحلية.

وتم نقل بقية المهاجرين إلى ميناء أرغينيغين الواقع جنوب الجزيرة.

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