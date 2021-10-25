ايت الطالب: الوضعية الوبائية لكورونا بالمغرب في تحسن ملحوظ

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب في تحسن ملحوظ.

وذكر الوزير في معرض أجوبته على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذا التحسن يظهر في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحالة الوبائية بالمملكة، اذ انتقلنا بحر الأسبوع المنصرم من المؤشر البرتقالي إلى المؤشر الأخضر.

وأضاف الوزير أن معدل الإصابة بالفيروس خلال هذا الأسبوع يعد الأكثر انخفاضا منذ 16 أسبوعا بنسبة 3.5 % ، مع استمرار انخفاض حالات الوفيات والحالات الحرجة والخطرة، وكذا انخفاض نسبة انتقال متحور دلتا.

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