تمديد حالة الطوارئ بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الوبائية بالمغرب وتطور الحملة الوطنية للتلقيح.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والثالث بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

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