الصحة: سرطان الثدي أول أمراض السرطان المسجلة لدى النساء بالمغرب

هبة بريس - الرباط

في إطار تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الحملة الوطنية التحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 25 نونبر 2021، تحت شعار: “الكشف المبكر لحياتك حماية ولبالك راحة”

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، فتهدف هذه الحملة إلى تعزيز التحسيس والتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن هذين السرطانين، وكذا تسليط الضوء على المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها في هذا المجال، بالرغم من ظروف جائحة كوفيد-19.

وسيتم خلال هذه الفترة، يضيف ذات البلاغ، إطلاق حملة تواصلية على المستوى الوطني، بهدف تحسيس وتوعية الساكنة عموما والنساء من الفئات العمرية المستهدفة بأهمية الكشف عن سرطان الثدي وكذا سرطان عنق الرحم؛ بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتيسير ولوج النساء لخدمات الكشف المبكر، والتشخيص والعلاج في أسهل الظروف مع التأكيد على الإجراءات الوقائية للحماية من انتقال مرض كوفيد-19، فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن سرطاني الثدي وعنق الرحم يحتلان المرتبة الأولى بين السرطانات المسجلة لدى النساء بالمغرب؛ حيث يأتي سرطان الثدي في الرتبة الأولى بنسبة 36% من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11.2% وفقا لبيانات سجل السرطانات.

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