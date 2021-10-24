الموت يفجع أحلام الشامسي

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن خبر وفاة عمتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وكتبت الفنانة الإماراتية بنفس المنصة: “إنا لله وانا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي”.

وأضافت: “اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا”.

وتابعت: “اللهم إن كان ت محسنه فزدها من حسناتها، وإن كانت مسيئه فتجاوز عنها سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم واجعل هذه الايام خير ايامها يارب”.

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