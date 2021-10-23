رئيس الغرفة الاولى بالبرلمان الايطالي يلتقي بسفير المغرب بروما

2021-10-23 / 10:59 صباحًا
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عبد اللطيف الباز / هبة بريس

شكل موضوع تعزيز العلاقات الثنائية محور اللقاء الذي جمع، بين رئيس مجلس الغرفة الأولى من البرلمان الإيطالي روبيرطو فيكو يرتاد وسفير المغرب بإيطاليا وألبانيا و مالطا وسان مارينو السيد يوسف بلا.

وخلال الزيارة تم التطرق للروابط المتينة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وخاصة في مجال الشراكة البرلمانية.
وأكد رئيس الغرفة الاولى للبرلمان الإيطالي بهذه المناسبة أن العلاقات بين جمهورية إيطاليا والمملكة المغربية ممتازة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية.
ودعا إلى توثيق التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مشيرا إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح آفاق جديدة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متميز من التعاون والتشاور.

من جانبه استعرض سفير المملكة المغربية آخر التطورات السياسية بالمغرب بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة وانطلاق الفترة التشريعية الجديدة. وفي هذا المجال استعرضا الجانبان أفق تعزيز التعاون وتدعيم علاقات التعاون خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

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