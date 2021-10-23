خبر طلاق نانسي عجرم يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي

2021-10-23 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس

أثار الإعلامي اللبناني إيلي باسيل جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بعد نشره خبر طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم.

و نشر باسيل عبر حسابه بموقع انستقرام صورة نانسي مرفوقة بالتعليق التالي :”عتاب ولوم من غير فراق، أكيد هنوصل لاتفاق، لو مش عشانا في حدّ بينا ممكن يضيع من الفراق”.

ولم تحسم نانسي الجدل المثار حولها، حيث فضلت التزام الصمت دون أي تأكيد أو نفي، غير أن مقطعاً صوتياً انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، اشتمل على تسجيل لزوج نانسي ينفي فيه صحة تلك الأنباء.

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