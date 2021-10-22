صورة تعبيرية

مصرع شخصين بينهما تلميذ في حادثة سير خطيرة بطنجة

2021-10-22 / 11:34 صباحًا
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهدت منطقة “العوامة” صباح اليوم الجمعة ، حادثة سير خطيرة أودت بحياة شخصين بينهما تلميذ يواصل دراسته في المستوى الابتدائي .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الضحيتين كانا على متن دراجة تريبورتور قبل أن تصدمهما شاحنة من الحجم الكبير وتحول جثتيهما الى أشلاء في مشهد تقشعر له الأبدان .

وقد تم نقل الجثتين على متن سيارة الاسعاف الى مستودع الاموات فيما باشرت المصالح الامنية اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف الحادثة المؤلمة.

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