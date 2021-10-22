مصرع شخصين بينهما تلميذ في حادثة سير خطيرة بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
شهدت منطقة “العوامة” صباح اليوم الجمعة ، حادثة سير خطيرة أودت بحياة شخصين بينهما تلميذ يواصل دراسته في المستوى الابتدائي .
وبحسب المعطيات المتوفرة فان الضحيتين كانا على متن دراجة تريبورتور قبل أن تصدمهما شاحنة من الحجم الكبير وتحول جثتيهما الى أشلاء في مشهد تقشعر له الأبدان .
وقد تم نقل الجثتين على متن سيارة الاسعاف الى مستودع الاموات فيما باشرت المصالح الامنية اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف الحادثة المؤلمة.
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