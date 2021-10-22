مصباح النواب: فرض “جواز التلقيح” وجب أن يتلاءم مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم
اعتبر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.
وشدد فريق البيجيدي في بلاغ له، على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط؛
وأشار الى أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها، مع وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة ملائمة هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.
9 تعليقات
بهذا التصرف والمعاملة مع المواطن فارباب المقاهي والمطاعم سيؤدي بها الى الإفلاس والتخريب في الإقتصاد.
فريق البيجيدي لايعرف الانفيه فلادي لهذه النصائح اتركها لنفسك.ههههههههههههههنه
يطبق القانون على الجميع وبدن رشوة.
اعتقد ان إلاشكال ليس في جواز التلقيح ولا الفحص الطبي المتعلق ب كوفيد 19 وإنمافي الحكومة هي التي تسبب في الدمار الشامل الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع لايهمهم سوى انفسهم أولا قبل كل شيء.
لاندري هذا صوابام ضياع ام غباء لقد شتتوا لنا عقولنا بقراراتهم التي النهاية لها..
إنها تضيق الحريات العامة وكذا الفردية في تصرفاتهم مع المواطن .في الأول كان اختياري والأن اصبح اجباري فما هذآ التناقد معكم ولما هذآ الغموض والاثاره والتخوف لذى نفوس المغاربة…
المشكل الكبير هو أنها تسمعون بؤرة عما قريب في تكاثر المواطنين في مراكز التلقيح .نطلب السلامة والعافية والصحة للجميع.
ناقشووا الأهم من هذآ ….نريد التغير والاصلاح بالاخص مجال التشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة هذا هو الأهم وليس التفاهات .لقد يئسنا من التحدث عن كورونا ومشاكلها نريد الجديد ما كفايا مهزلة واضحوكة علينا..
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء والبلاء حتى لانسمع هذآ الغباء …