بالصورة.. الوزير بنسعيد يقدم “جواز التلقيح” عند دخول مقر الوزارة

2021-10-21 / 4:00 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

صبيحة تطبيق قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح بالمرافق والادارات العمومية، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، جواز التلقيح عند دخول اليوم الخميس، لمقر الوزارة.

ونشر الوزير في حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورة لعملية معاينة الأمن الخاص بالوزارة لجواز تلقيحه، معلقا عليها بالقول “في إطار تنزيل القرار الحكومي القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات العمومية ب”جواز التلقيح” لولوج هذه الإدارات، قمت صباح اليوم، إلى جانب باقي أطر وموظفات وموظفي قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، بالإدلاء بجواز التلقيح الخاص بي عند دخول مقر الوزارة”

وتندرج هذه الخطوة، يضيف الوزير، ضمن التدابير المعمول بها والمرتبطة باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”، وذلك حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين وتعزيزا للتطور الإيجابي التي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of العمراني: سياسة المغرب بشأن عدم انتشار الأسلحة تقوم على مبادئ يحترمها باستمرار

العمراني: سياسة المغرب بشأن عدم انتشار الأسلحة تقوم على…

2021-10-21 / 4:54 مساءً
Photo of طرفاية: المجلس البلدي يعقد دورة استثنائية لإحداث لجن دائمة

طرفاية: المجلس البلدي يعقد دورة استثنائية لإحداث لجن دائمة

2021-10-21 / 2:31 مساءً
Photo of الصحراء المغربية .. كوستاريكا تعلن دعمها لحل سياسي عادل ودائم

الصحراء المغربية .. كوستاريكا تعلن دعمها لحل سياسي عادل…

2021-10-21 / 12:51 مساءً
Photo of غوتيريس يفضح مجددا انتهاكات وأكاذيب الجزائر و “البوليساريو”

غوتيريس يفضح مجددا انتهاكات وأكاذيب الجزائر و “البوليساريو”

2021-10-21 / 12:26 مساءً
Photo of الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. كوت ديفوار تجدد التأكيد على دعمها لمبادرة…

2021-10-21 / 11:00 صباحًا
Photo of “البيجيدي” يحيل نوابه بمجلس المستشارين إلى لجنة التحكيم

“البيجيدي” يحيل نوابه بمجلس المستشارين إلى لجنة التحكيم

2021-10-21 / 10:26 صباحًا
Photo of قطر تجدد التأكيد على دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

قطر تجدد التأكيد على دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

2021-10-21 / 9:58 صباحًا
Photo of طرد ”البوليسايو“ من الإتحاد الإفريقي…التحدي المقبل للديبلوماسية المغربية

طرد ”البوليسايو“ من الإتحاد الإفريقي…التحدي المقبل للديبلوماسية المغربية

2021-10-21 / 12:58 صباحًا
Photo of مشروع قانون المالية 2022.. إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا

مشروع قانون المالية 2022.. إحداث 26 ألفا و860 منصبا…

2021-10-20 / 3:28 مساءً
Photo of خبير يكشف ل”هبة بريس“ امتيازات التشغيل العكسي لأنبوب الغاز مع اسبانيا

خبير يكشف ل”هبة بريس“ امتيازات التشغيل العكسي لأنبوب الغاز…

2021-10-20 / 1:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق