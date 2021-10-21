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يهم المترشحين لمباريات الأمن.. ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو اختبار PCR

2021-10-21 / 11:27 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الشرطة المقررة يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، يتطلب من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح في جميع مراكز الامتحان المحددة على الصعيد الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه يمكن استثناءا لمن تعذر عليه الإدلاء بجواز التلقيح، وجوب تقديم شهادة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا-19، تكون نتيجتها سلبية، ولا تتعدى 72 ساعة.

وأوضح المصدر أن اعتماد هذا الإجراء، الذي سيشمل جميع مراحل الاختبار الكتابية والشفوية والرياضية والصحية، يأتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وكذا حرصا على ضمان الأمن الصحي لعموم المترشحات والمترشحين وكافة الموظفات والموظفين المكلفين بالحراسة والإشراف على المباريات.

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‫6 تعليقات

  3. سحقا لكم شاب أخذ الإجازة ويجب عليه ان يترشح للمبارة الأمن الوطني والآن ترفرضون عليه هذآ القرار . هذآ ظلم في حقه كمواطن مغربي…

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