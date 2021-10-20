ولاية جهة العيون توجه تعليماتها لفرض جواز التلقيح بالادارات العمومية

هبة بريس - اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، قد أصدرت ليلة أمس الثلاثاء، مذكرة إستعجالية تؤكد من خلالها إلزامية جواز التلقيح، للولوج إلى الإدارات العمومية، وذلك في إطار تقوية الإجراءات الاحترازية الصحية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.

ذات المذكرة التي تتوفر هبة بريس، على نسخة منها والصادرة عن ولاية جهة العيون، تؤكد أنه إعتبار من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، يلزم إعتماد الجواز الصحي كوثيقة أساسية و ضرورية لولوج الإدارات العمومية، و الشبه العمومية و الخاصة من طرف الموظفين و المستخدمين و كافة المرتفقين.

ووجه والي جهة العيون، عبد السلام بيكرات تعليمات مشددة من خلال المذكرة، إلى رؤساء الأقسام و المصالح بولاية جهة العيون الساقية الحمراء، من أجل السهر شخصيا و بحزم على تطبيق هذا المقتضى.

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