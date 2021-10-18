فقدان 12 مهاجرا في البحر بجنوب إسبانيا

هبة بريس - وكالات

أعلن خفر السواحل الإسبان عن عمليات البحث عن 12 مهاجرا فُقدوا في البحر بجنوب إسبانيا بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولة عبور البحر انطلاقا من الجزائر.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن عملية إنقاذ بدأت بعد أن أعلن زورق شراعي نرويجي أنه أنقذ مهاجرا جزائريا على بعد أميال قليلة من ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية.

وبحسب المصدر ذاته، رصدت مروحية أُرسلت إلى المنطقة مهاجرا آخر في البحر وأنقذته.

وقال المهاجران لفريق الإنقاذ إنهما صعدا مع 12 شخصا آخر من شاطئ بالقرب من وهران في شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضي، لكن بعد تعطل المحرك انقلب القارب.

كما عثر على جثة رجل على متن مركب يقل 44 مهاجرًا آخرين وصلوا الأحد إلى جزيرة كناريا الكبرى الاسبانية، بعد أسبوع من الإبحار، بحسب خفر السواحل الإسبان.

وجرت عملية انقاذ بعد رصد المركب قرب شاطئ “أنفي ديل مار” في جنوب الجزيرة، بحسب متحدثة رسمية باسم خفر السواحل.

وأضافت أن المهاجرين الـ44 الذين لا يزالون على قيد الحياة تلقوا رعاية طبية ونُقلوا إلى مرفأ قريب لمعالجتهم.

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