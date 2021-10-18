فقدان 12 مهاجرا في البحر بجنوب إسبانيا
أعلن خفر السواحل الإسبان عن عمليات البحث عن 12 مهاجرا فُقدوا في البحر بجنوب إسبانيا بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولة عبور البحر انطلاقا من الجزائر.
وقال متحدث باسم خفر السواحل إن عملية إنقاذ بدأت بعد أن أعلن زورق شراعي نرويجي أنه أنقذ مهاجرا جزائريا على بعد أميال قليلة من ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية.
وبحسب المصدر ذاته، رصدت مروحية أُرسلت إلى المنطقة مهاجرا آخر في البحر وأنقذته.
وقال المهاجران لفريق الإنقاذ إنهما صعدا مع 12 شخصا آخر من شاطئ بالقرب من وهران في شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضي، لكن بعد تعطل المحرك انقلب القارب.
كما عثر على جثة رجل على متن مركب يقل 44 مهاجرًا آخرين وصلوا الأحد إلى جزيرة كناريا الكبرى الاسبانية، بعد أسبوع من الإبحار، بحسب خفر السواحل الإسبان.
وجرت عملية انقاذ بعد رصد المركب قرب شاطئ “أنفي ديل مار” في جنوب الجزيرة، بحسب متحدثة رسمية باسم خفر السواحل.
وأضافت أن المهاجرين الـ44 الذين لا يزالون على قيد الحياة تلقوا رعاية طبية ونُقلوا إلى مرفأ قريب لمعالجتهم.
12 تعليقات
يجب على السلطات الأمنية المغربية ان تحارب هذه الظاهرة التي تؤدي إلى حدوث وفيات اطفال قاصرين وشباب…..
كل هذه المغامرات التي تؤدي بشبابنا الى الموت راجع إلى البطالة ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
كل هذا راجع إلى عدم الشغل والبطالة وغيرها هي التي تؤدي إلى شبابنا بالهجرة ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إن المهاجرين يتعذبون عندما يتم القبض عليهم من طرف اسبانيا او السلطات الأمنية الجزائية فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
الشباب العاطل عن العمل كل أمنيته هي الهجرة إلى أوروبا من أجل عيشة الرفاهية ولكن لايبلون أنهم يعرضون أنفسهم التي التهلكة والموت.
يا حكومة كل يوم نسمع على ضحايا ابرياء ضحيا طرفاية وطانطان وغيرها فهذا حرام يجب وضع حلول لحد من هذه الظاهرة……
نرجو من الآباء الا يشاركوا أبنائهم اللجوء الى الهجرة السرية عبر قوارب الموت ولايشجعوهم بها.
لقد أمر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في مجلس الوزراء في الأمس وكان من مخططاته هو توفير الشغل والحد من البطالة وهذا ما يجعل نقص من الهجرة السرية عبر البحر.
منذ سنوات والمغرب يحارب هذه الظاهرة ولكن بدون جدوى……
حتى وان حاربة الدولة هذه الظاهرة المشكل الغويص في الآباء هم الذين يحضرون ابنائهم على الهجرة لايهمهم سوى كسب المال فقط.
سؤال يحير وفي نفس الوقت له جواب لماذا يقوم المهاجرين المغلوبين عل امرهم في القاء أنفسهم إلى التهلكة والموت ولكن مادمت الدولة لم تجد حلا مناسبا لهذه الظاهرة فلازلنا نسمع ونشاهد قواريب الموت تأخذ منا اغلى قرة اعيننا واكبادنا ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
خير الكلام ما قل ودل وبكل صراحة نريد من الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الشباب العاطل عن العمل والاهتمام بهم أكثر .