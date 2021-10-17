السيسي يصدر قرارا وزاريا يسمح لدبلوماسي بالزواج من مغربية

هبة بريس - وكالات

أصدر الرئيس عبد الفاتح السيسي قرارا جمهوريا يسمح لـ أحمد محمد شوقي محمد عياد، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من راوية مبروك، المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

ونظم القانون رقـم 45 لسـنة 1982 الخـاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 هذا الأمر.

ونصت المادة 5 من القانون على: “يُشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف السلك أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون متزوجًا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الشرط، إذا كان متزوجًا ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية”.

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