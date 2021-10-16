ماء العينين : “ماالذي يريدونه من حزب العدالة والتنمية ؟ “

هبة بريس- الرباط

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين ، أن عبد الاله بنكيران الأمين العام السابق للبيجيدي ، لم يسهم يوما في إضعاف الحزب، وهو أمر يعترف به خصومه قبل أصدقائه بحسب قولها .

وتساءلت ماء العينين في تدوينة لها على صفحتها بالفضاء الأزرق حول ما الذي يريدونه من حزب العدالة والتنمية؟ ، قائلة:”كانوا يقولون أنه حزب يترأس الحكومة والجماعات الترابية ويتصدر المشهد الانتخابي، لذلك بقي في قلب عواصف الهجوم والإنتقاد الشرس لمدة 10 سنوات، اليوم هو حزب -حسب انتخابات 8 شتنبر العجيبة- يتذيل الترتيب الإنتخابي ويتموقع في المعارضة، فلماذا يتم استهدافه في وسائل إعلامية من المفترض أنها تمول من جيوب دافعي الضرائب، ومن المفترض أن تتجنب الانحيازات الحزبية والسياسية المكشوفة.”

وأضافت ماء العينين بالقول أن مايجري داخل الأحزاب السياسية شأن يعني العموم لكن مع ذلك وجب احترام إرادة أعضاء الحزب واختياراتهم التنظيمية الداخلية، حيث قالت :” قاعدة الحزب قاعدة مُسيسة ومُجربة ولها من الخبرة ما يؤهلها لخوض نقاش المرحلة بصعوباته وحساسيته في ظل الظرف الصعب الذي يجتازه الحزب، وهو في النهاية حزب مغربي مشهود له بالوطنية والنزاهة مهما كان الإختلاف معه.”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0