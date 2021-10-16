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العيون – الساقية الحمراء.. إحباط 3 محاولات للهجرة السرية

2021-10-16 / 4:28 مساءً
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هبة بريس - العيون

تمكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجهة العيون – الساقية الحمراء، اليوم السبت، من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري.

ففي جماعة فم الواد (إقليم العيون)، أوقفت المصالح الأمنية 20 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 12 امرأة و03 أطفال، كانوا يستعدون للإبحار عبر قارب مطاطي، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

كما تم توقيف 05 مرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا يتحينون الفرصة للتسلل إلى باخرة في ميناء العيون.

وفي إقليم بوجدور، مكنت العملية التي تم تنفيذها بالقرب من جماعة الجريفية من توقيف 10 مرشحين للهجرة غير الشرعية، من بينهم 04 نساء وقاصر.

وفي إطار العمليات التمشيطية التي قامت بها الأجهزة الأمنية على مستوى جماعة أخفنير (إقليم طرفاية)، تم حجز قارب مطاطي ومحرك.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، مؤخرا، عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية، وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر.

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