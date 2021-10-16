تعيين أمين الوالي مديرا جديدا ل”كوسومار” خلفا لمحمد فكرت

هبة بريس

عين المجلس الإداري لـ”كوسومار” بتاريخ 15 أكتوبر 2021، أمين الوالي مديرا جديدا للشركة، خلفا لمحمد فكرت.

و قبل التحاقه بالمجموعة سنة 2020 كمدير عام منتدب، راكم أمين الوالي عدة تجارب مهنية رفيعة المستوى، بما في ذلك تقلده للمسؤولية في « لافارج هولسيم »، والمكتب الشريف للفوسفاط ومغرب ستيل ومجموعة سينام.

وتفرد الرجل بمسار جعله يقود مشاريع أحدثت تغييرات نوعية في قلب المقاولات، التي أدارها، حيث أنه حاصل على دبلوم من مدرسة البوليتكنيك التابعة للتلكوم في باريس، وحاصل على دبلوم في التكنولوجيا « إم. بي.اي » في ماساشيسيت بالولايات المتحدة الامريكية.

وخلال ذات الاجتماع، شكر المجلس الإداري، الرئيس محمد فكرت على الانجازات والتطور الذي حققته المجموعة، منذ التحاقه بها سنة 2005، حيث نجحت المجموعة في تحقيق انجازات في المجال الغذائي والتموقع وطنيا وجهويا بفضل عملية تحديث عرفها قطاع السكر منذ 2005، ومن خلال الدعم الحثيث لـ 8000 فلاح في خمس جهات بالمملكة، ومن خلال تطوير التنافسية بين الفلاحين، وتصدير السكر منذ 2016 بفضل خبرة فريق كوسومار وانخراطه في « ويلمار » ولابد من الاشارة الى أهمية التأسيس والتمهيد لمصفاة في يانبو والسعودية ووحدة في غينيا كوناكري، بالاضافة الى انطلاق مشروع شراكة بين « كوسيمار ويلمار » من أجل تأسيس وحدة للدهون النباتية للتصدير بالمنطقة.

من جهته، أكد المدير السابق على أن الفضل يعود لأسرة كوسومار، وإلى كل الأعضاء الشركاء الذين ساندوا هذه المؤسسة العتيدة، كما حرص الرئيس المدير العام السابق محمد فكرت، على أن يشكر المدير العام المنتدب امين الوالي، الذي حمل عنه المشعل، وأصرّ أن يشكر كل أسرة كوسومار واحدا واحدا.

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