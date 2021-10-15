التربية الدامجة تخرج التلاميذ المكفوفين للاحتجاج أمام أكاديمية البيضاء

2021-10-15 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

احتشد صباح اليوم العشرات من التلاميذ المكفوفين و ضعاف البصر و أولياء أمورهم في وقفة احتجاجية أمام مقر أكاديمية التربية و التكوين الجهوية بالدار البيضاء.

هاته الوقفة، حسب منظميها، تأتي احتجاجا على قرارات الوزارة الوصية و التي اعتمدت ما يسمى ب”التربية الدامجة” قصد إدماج التلاميذ المكفوفين في نفس الأقسام مع التلاميذ العاديين.

و في هذا الصدد، أوضح عدد من التلاميذ المكفوفين أنه لا يعقل إدماج فئة التلاميذ المكفوفين في أقسام مختلطة دون توفير كل الشروط و الضمانات للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

و شدد المحتجون أن هذا القرار يراد به التخلص من العبء المالي الذي تشكله الأقسام الخاصة بذوي الإعاقة البصرية و ليس دمج فعلي لهم كما يروج لذلك، مطالبين الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات مناسبة تراعي مصالح التلاميذ المكفوفين و حاجياتهم الأساسية.

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