التربية الدامجة تخرج التلاميذ المكفوفين للاحتجاج أمام أكاديمية البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
احتشد صباح اليوم العشرات من التلاميذ المكفوفين و ضعاف البصر و أولياء أمورهم في وقفة احتجاجية أمام مقر أكاديمية التربية و التكوين الجهوية بالدار البيضاء.
هاته الوقفة، حسب منظميها، تأتي احتجاجا على قرارات الوزارة الوصية و التي اعتمدت ما يسمى ب”التربية الدامجة” قصد إدماج التلاميذ المكفوفين في نفس الأقسام مع التلاميذ العاديين.
و في هذا الصدد، أوضح عدد من التلاميذ المكفوفين أنه لا يعقل إدماج فئة التلاميذ المكفوفين في أقسام مختلطة دون توفير كل الشروط و الضمانات للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
و شدد المحتجون أن هذا القرار يراد به التخلص من العبء المالي الذي تشكله الأقسام الخاصة بذوي الإعاقة البصرية و ليس دمج فعلي لهم كما يروج لذلك، مطالبين الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات مناسبة تراعي مصالح التلاميذ المكفوفين و حاجياتهم الأساسية.
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