حليوة

“حليوة” يقصف رابور جزائري.. و يعاتب فناني الراب المغاربة “تحية للروابة البيادقة كنشوفكم”

2021-10-14 / 5:11 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

رد الرابور المغربي “حليوة” على استفزازات الرابور الجزائري Didine canon، عبر أغنيته الجديدة التي قام بطرحها على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب تحت عنوان ” Didine cartoon.

و جاء رد حليوة عقب نشر مجموعة من فنانين الراب بالجزائر، لتدوينات مستفزة عبر صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي قصد المساس بمغربية الصحراء .

وجاء في تحدي حليوة “هذاك الطراك خدمتو ف 4 ساعات نيت، سير جمع كاع داك روابة صحابك لي كيكلاشيو فيا ونعطيكم 4 أيام كاع، غير كونوا فالمستوى”.

و في سياق منفصل، وجه حليوة رسالة قاسية اللهجة لبعض مغني الراب المغاربة، الذين لم يتضامنوا معه قائلا: “تحية للروابة المغاربة البيادقة كنشوفكم”.

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