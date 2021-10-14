“حليوة” يقصف رابور جزائري.. و يعاتب فناني الراب المغاربة “تحية للروابة البيادقة كنشوفكم”

نجلاء مزيان - هبة بريس

رد الرابور المغربي “حليوة” على استفزازات الرابور الجزائري Didine canon، عبر أغنيته الجديدة التي قام بطرحها على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب تحت عنوان ” Didine cartoon.

و جاء رد حليوة عقب نشر مجموعة من فنانين الراب بالجزائر، لتدوينات مستفزة عبر صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي قصد المساس بمغربية الصحراء .

وجاء في تحدي حليوة “هذاك الطراك خدمتو ف 4 ساعات نيت، سير جمع كاع داك روابة صحابك لي كيكلاشيو فيا ونعطيكم 4 أيام كاع، غير كونوا فالمستوى”.

و في سياق منفصل، وجه حليوة رسالة قاسية اللهجة لبعض مغني الراب المغاربة، الذين لم يتضامنوا معه قائلا: “تحية للروابة المغاربة البيادقة كنشوفكم”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8