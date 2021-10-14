الملك يعين ايت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية ويعفي الرميلي

2021-10-14 / 4:23 مساءً
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هبة بريس

أفاد بلاغ للديوان الملكي، أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بتعيين السيد خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا للسيدة نبيلة الرميلي.

ويأتي هذا التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.

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تعليق واحد

  1. بغيت اللي ايجاوبني على واحد السؤال غادي انبات هاده الليلة بلا انعاس:السيدة نبيلة الرميلي هل ستتقاضى هاد الشهر أجرة وزيرة وهل سيبقى لها معاش كوزيرة مدى الحياة (عمرها لم يتجاوز 46 سنة) مع العلم أنها لم يصل أسبوع على دخولها الوزارة وشكرا جزيلا

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