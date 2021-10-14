بنك المغرب يُعلن تراجع الدرهم أمام الأورو

المغرب يراهن على أصول احتياطية تكفي لسبعة أشهر من الواردات

2021-10-14 / 1:20 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدر بنك المغرب تقريرا يتعلق بالسياسة النقدية للمملكة و ذلك على إثر اجتماع لمجلس إدارة البنك يوم أمس 13 أكتوبر.

التقرير تضمن مجموعة من المعطيات المالية و المؤشرات النقدية التي اعتبرت في مجملها إيجابية بالنظر لصعوبة الظرفية و التحولات التي شهدها العالم بأسره خلال مرحلة الجائحة.

و من بين المعطيات التي تضمنها التقرير نذكر الأصول الاحتياطية حيث أنه في سنة 2020 وصلت قيمتها لنحو 320.6 مليار درهم، بينما في سنة 2021 وصلت لما يقارب 335 مليار درهم.

هاته النسبة وفق ذات المصدر، ستصل سنة 2022 لقيمة 345.1 مليار درهم و هو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع و الخدمات و مرد ذلك لانتعاشة المبادلات الخارجية و المستوى المنخفض لنسبة العجز الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اختيار مطار مراكش- المنارة كسابع أفضل مطار بالعالم

اختيار مطار مراكش- المنارة كسابع أفضل مطار بالعالم

2021-10-14 / 9:54 صباحًا
Photo of صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو بالمغرب برسم سنة 2021

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو بالمغرب برسم سنة…

2021-10-14 / 9:45 صباحًا
Photo of تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: مبلغ قياسي قدره 87 مليار…

2021-10-13 / 10:27 مساءً
Photo of المكتب الشريف للفوسفاط وشركة كيماويات إسرائيل يوقعان برتوكول اتفاق

المكتب الشريف للفوسفاط وشركة كيماويات إسرائيل يوقعان برتوكول اتفاق

2021-10-13 / 8:47 مساءً
Photo of الجواهري: “مشاريع انطلاقة لم تتوقف ولي عندو أي ملف تلاعب يعطيه لي وغاندير لازم”

الجواهري: “مشاريع انطلاقة لم تتوقف ولي عندو أي ملف…

2021-10-13 / 8:29 مساءً
Photo of توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 6.2 % خلال سنة 2021

توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 6.2 % خلال سنة…

2021-10-13 / 5:44 مساءً
Photo of بنك المغرب يتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2% سنة 2021

بنك المغرب يتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2% سنة…

2021-10-13 / 4:55 مساءً
Photo of عجز الميزانية بالمغرب بلغ 38,2 مليار درهم إلى متم شتنبر الماضي

عجز الميزانية بالمغرب بلغ 38,2 مليار درهم إلى متم…

2021-10-13 / 10:38 صباحًا
Photo of الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 30% حتى متم شتنبر

الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 30% حتى…

2021-10-13 / 9:50 صباحًا
Photo of بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تستقبل أول سفينة شحن قادمة من المغرب

بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تستقبل أول سفينة…

2021-10-13 / 9:19 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق