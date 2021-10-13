بنك المغرب يتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2% سنة 2021

هبة بريس

أفاد بنك المغرب أنه من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 2ر1 في المائة سنة 2021 و 6ر1 في المائة سنة 2022 .

وأوضح البنك ،في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2021 ، المنعقد اليوم الأربعاء ، أنه “بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1،6 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021 و 2،2 في المائة في يوليوز ، تراجع الى 0،8 في المائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة “، مضيفا أنه “في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد ، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1،2 في المائة في مجموع هذه السنة و 1،6 في المائة في 2022 “.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المرتقب أن ينتقل المكون الأساسي للتضخم من 0،5 في المائة في المتوسط سنة 2020 إلى 1،4 في المائة في 2021 ليصل إلى 2،1 في المائة في 2022 .

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