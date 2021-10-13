قانون المالية يتصدر رزنامة أول مجلس وزاري بعد تعيين حكومة أخنوش

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أول مجلس حكومي، عقد عن بعد، بداية الأسبوع الجاري، تتجه الأنظار هذا الأسبوع كذلك لأول مجلس وزاري ستعقده حكومة عزيز أخنوش بعد تعيين أعضائها.

الاجتماع الوزاري الأول الذي يتوقع أن يترأسه الملك محمد السادس كما جرت العادة، سيشهد تدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد للسنة القادمة.

و سيكون مشروع قانون المالية الجديد اللبنة الأساسية لعمل حكومة أخنوش حيث سيرتكز على الأولويات الكبرى للبرنامج الحكومي و سيكون بمثابة حجر أساس لتنزيل مخطط النموذج التنموي الذي حرص عاهل البلاد على تتبع كافة تفاصيله بدقة.

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