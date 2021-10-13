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الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 30% حتى متم شتنبر

2021-10-13 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة المنتجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة، مسجلة نحو 6,83 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في مذكرته الأخيرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب لشهر شتنبر، أن وزن هذه الكميات المفرغة بلغ 865.672 طنا، أي بتراجع قدره 4 في المائة مقارنة بما تحقق حتى نهاية شهر شتنبر من سنة 2020.

وحسب المنتوج، أبرز المصدر ذاته، أن قيمة كل من الرخويات والقشريات والأسماك البيضاء والصدفيات ارتفعت على التوالي بـ 66 بالمائة و60 بالمائة و14 بالمائة و2 بالمائة. وانخفضت قيمة الطحالب بـ 10 بالمائة، في الوقت الذي ظلت فيه قيمة الأسماك السطحية شبه مستقرة.

وحسب الموانئ، تم إفراغ ما مجموعه 849.578 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في مداخل الموانئ الأطلسية إلى غاية نهاية شتنبر 2021، بانخفاض بنسبة 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2020. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 30 في المائة لتصل إلى أزيد من 6,26 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالموانئ الواقعة على البحر المتوسط، فسجلت تراجعا بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 16.094 طنا، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 561,83 مليون درهم.

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