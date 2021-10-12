المديرية العامة للضرائب
مقر المديرية العامة للضرائب

مديرية الضرائب تذكر بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة هذه الفئة

2021-10-12 / 4:31 مساءً
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هبة بريس

ذكرت المديرية العامة للضرائب بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين حديثي الكشف عن هويتهم إلى غاية 31 دجنبر المقبل.

وأفادت المديرية،في بلاغ لها، أن “المادة 6 مكررة من قانون المالية لسنة 2021، أقرت تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم، إلى غاية 31 دجنبر المقبل “.

وأضاف المصدر، أن الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل والذين يقومون بالكشف عن هويتهم ولأول مرة لدى إدارة الضرائب بتسجيلهم في جدول الرسم المهني، قبل هذا التاريخ، لن يخضعوا للضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والمعاملات التي تم تحقيقها ابتداء من تاريخ تحديد الهوية.

كما يستفيد الملزمون، حديثو الكشف عن هويتهم، من الامتيازات الأخرى المنصوص عليها وفق شروط القواعد العامة كالإعفاء من الرسم المهني لمدة خمس سنوات والإعفاء الكلي أو تطبيق السعر المخفض بالنسبة للضريبة على الدخل. وفق البلاغ ذاته

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