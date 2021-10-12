ميناء المحمدية يحصل على شهادة “إيزو 140001”

2021-10-12 / 3:29 مساءً
0
هبة بريس

أكد ميناء المحمدية مكانته ضمن موانئ المملكة التي تحترم متطلبات الحفاظ على البيئة، بعد حصوله على شهادة ISO 14001 V 2015 الصادرة عن شركة تصديق معتمدة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) في بلاغ صحفي، أن الحصول على هذه الشهادة يكافئ الجهود التي يبذلها فريق إدارة ميناء المحمدية لتحسين العمليات باستمرار وتقليل تأثيرات الجوانب التشغيلية للميناء على البيئة.

وأضاف البلاغ أن « احترام نظام التدبير البيئي المعتمد لدينا للمعايير البيئية يؤكد بالتالي على إرادة الوكالة الوطنية للموانئ وإدارة ميناء المحمدية لجعل الحفاظ على بيئة الميناء أولوية ».

وبحصول ميناء المحمدية على هذه الشهادة، يرتفع بذلك عدد الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ والحاصلة على شهادة ISO 14001 إلى 6 ، وهي موانئ الناظور والحسيمة والجرف الأصفر وآسفي والدار البيضاء والمحمدية.

ويحدد معيار ISO 14001 ، المخصص للتدبير البيئي، المتطلبات العامة ذات الصلة التي يجب أن تمتثل لها المؤسسات والشركات. وتعد شهادة ISO 14001 دليلا على الالتزام المستمر بالتحكم في التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجموعة “ريد ميد فينونس” تهيكل أنشطتها وتغير اسمها ليصبح “ريد ميد كابيتال”

مجموعة “ريد ميد فينونس” تهيكل أنشطتها وتغير اسمها ليصبح…

2021-10-12 / 5:22 مساءً
Photo of مديرية الضرائب تذكر بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة هذه الفئة

مديرية الضرائب تذكر بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة هذه الفئة

2021-10-12 / 4:31 مساءً
Photo of سفير هنغاريا بالرباط: المغرب بلد رائد ونموذج في مجال التحول الطاقي

سفير هنغاريا بالرباط: المغرب بلد رائد ونموذج في مجال…

2021-10-12 / 4:18 مساءً
Photo of “لارام” توقع اتفاق تعاون مع شركة طيران “العال” الإسرائيلية

“لارام” توقع اتفاق تعاون مع شركة طيران “العال” الإسرائيلية

2021-10-11 / 11:42 صباحًا
Photo of بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

2021-10-10 / 1:05 مساءً
Photo of قطاع التأمينات: ارتفاع الأقساط الصادرة بـ 13% خلال غشت

قطاع التأمينات: ارتفاع الأقساط الصادرة بـ 13% خلال غشت

2021-10-09 / 10:31 صباحًا
Photo of المغرب والشيلي عازمان على تعزيز القضايا ذات الاهتمام الاقتصادي والتجاري

المغرب والشيلي عازمان على تعزيز القضايا ذات الاهتمام الاقتصادي…

2021-10-08 / 11:26 صباحًا
Photo of المجلس الجماعي للداخلة: قرار المحكمة الأوروبية “لا يحمل أي تبعات قانونية”

المجلس الجماعي للداخلة: قرار المحكمة الأوروبية “لا يحمل أي…

2021-10-08 / 10:15 صباحًا
Photo of الديلي ميل: مشروع مغربي تحت البحر يحل أزمة الطاقة البريطانية

الديلي ميل: مشروع مغربي تحت البحر يحل أزمة الطاقة…

2021-10-06 / 1:13 مساءً
Photo of قطاع السيارات.. ارتفاع المبيعات بـ 12,64% عند متم شتنبر

قطاع السيارات.. ارتفاع المبيعات بـ 12,64% عند متم شتنبر

2021-10-06 / 10:47 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق