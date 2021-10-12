ميناء المحمدية يحصل على شهادة “إيزو 140001”

هبة بريس

أكد ميناء المحمدية مكانته ضمن موانئ المملكة التي تحترم متطلبات الحفاظ على البيئة، بعد حصوله على شهادة ISO 14001 V 2015 الصادرة عن شركة تصديق معتمدة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) في بلاغ صحفي، أن الحصول على هذه الشهادة يكافئ الجهود التي يبذلها فريق إدارة ميناء المحمدية لتحسين العمليات باستمرار وتقليل تأثيرات الجوانب التشغيلية للميناء على البيئة.

وأضاف البلاغ أن « احترام نظام التدبير البيئي المعتمد لدينا للمعايير البيئية يؤكد بالتالي على إرادة الوكالة الوطنية للموانئ وإدارة ميناء المحمدية لجعل الحفاظ على بيئة الميناء أولوية ».

وبحصول ميناء المحمدية على هذه الشهادة، يرتفع بذلك عدد الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ والحاصلة على شهادة ISO 14001 إلى 6 ، وهي موانئ الناظور والحسيمة والجرف الأصفر وآسفي والدار البيضاء والمحمدية.

ويحدد معيار ISO 14001 ، المخصص للتدبير البيئي، المتطلبات العامة ذات الصلة التي يجب أن تمتثل لها المؤسسات والشركات. وتعد شهادة ISO 14001 دليلا على الالتزام المستمر بالتحكم في التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية.

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