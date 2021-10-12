“الأولى” تعتمد برمجة جديدة وتفتتح موسمها بـ”السر القديم”

هبة بريس - ع اللطيف بركة

في سابقة هي الأولى داخل دار البريهي، قررت القناة “الأولى” بث أربع حلقات من مسلسل تلفزيوني كل أسبوع، من خلال عرض حلقتين متتاليتين كل يوم اثنين وأربعاء أسبوعيا.

وشرعت القناة الأولى في هذه البرمجة مع بداية بثها للمسلسل الدرامي “السر القديم”، الذي تراهن عليه لجذب المزيد من المشاهدين بداية هذا الموسم التلفزيوني.

وكشف مصدر من داخل القناة، أن “الأولى” تسعى من وراء البرمجة الجديدة استقطاب أكبر عدد من المشاهدين ومواصلة وتكريس التفوق الدرامي.

يشار إلى ان مسلسل “السر القديم” الذي انطلق بث اولى حلقاته بداية هذا الأسبوع، للسيناريست والصحفي سعيد نافع والمخرج الشاب والمتميز محمد أمين مونة ومن إنتاج شركة ‘‘أغلال للإنتاج‘.

ويعتبر مسلسل ‘‘السر القديم‘‘ دراما رومانسية اجتماعية، لا تخلو من مواقف وشخصيات ذات أبعاد كوميدية، تعالج ارتباط الأسرة المغربية الأصيلة كنواة أساسية في المجتمع مع كافة المتدخلين في تفاصيل حياتها اليومية.

وتماشيا مع فكرة المسلسل التي كان القصد من وراءها تأصيل مفهوم الأمل لدى الشباب المغاربة وتشجيعهم على أخذ المبادرة والابتكار اعتمادا على قدراتهم الذاتية، فإن طاقم العمل ارتأى أن يستوفي كاستينغ الممثلين المشاركين في العمل كل أبعاد هذا التلاقي، حيث يحفل جنيريك المسلسل بقائمة واسعة من الممثلين المخضرمين ذوي التجربة الطويلة في مجال الدراما التلفزية، ككمال كاظمي وفاطمة الزهراء بناصر وعبد الإله عاجل وحسناء طمطاوي وعبد السلام البوحسيني وعبد الحق بلمجاهد وسعاد العلوي والصديق مكوار وجواد العلمي ومحسن بلحسن، وشباب واعد من الجيل الجديد يتقدمهم بطل المسلسل سعد موفق وجلال قريوة وحسناء نايت ومحمد خربوشي وسلوى زرهان وهدى اجبيلي وعبد الحميد أبو عنان وايمان نيخاد واسماعيل عباد الأندلسي وحليمة بحراوي ونبيل المنصوري، بالإضافة إلى الظهور المتميز للفنان إيهاب أمير لأول مرة في الدراما الوطنية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي فاتي جمالي ومغني الراب الشاب ريجيو.

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