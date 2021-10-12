وزير خارجية الاكوادور: المغرب بلد مرجعي في المنطقة المغاربية وإفريقيا

هبة بريس

قال وزير العلاقات الخارجية الإكوادوري، ماوريسيو مونتالفو، إن المغرب يعد بلدا مرجعيا في المنطقة المغاربية وإفريقيا.

وأبرز مونتالفو، الذي عقد اجتماع عمل في كيتو مع سفيرة المغرب لدى كولومبيا والإكوادور السيدة فريدة لوداية، أهمية الموقع الجيواستراتيجي للمملكة.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض المسؤولان مختلف القضايا ذات الطابع الثنائي، حيث أكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والسياحة.

واتفق المسؤولان على مواصلة الحوار بين الرباط وكيتو من أجل إعطاء شراكتهما دفعة جديدة في إطار التعاون جنوب- جنوب.

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