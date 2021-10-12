عزيز أخنوش

مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي

2021-10-12 / 10:07 صباحًا
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هبة بريس

يعقد مجلس المستشارين يوم غد الأربعاء جلسة عمومية على الساعة الرابعة بعد الزوال لمناقشة البرنامج الحكومي.

وأوضح مكتب مجلس المستشارين في بلاغ له صدر عقب اجتماع برئاسة رئيس المجلس، النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الأول من ولايته، أن هذه الجلسة ستليها مباشرة جلسة الاستماع إلى رد رئيس الحكومة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لترتيب المناقشة ضمن هذه الجلسة، فقد تقررت دعوة ندوة الرؤساء إلى عقد اجتماع اليوم الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة صباحا.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، استحضر رئيس المجلس وأعضاء المكتب في مستهل هذا الاجتماع، التحديات والرهانات التي تفرضها المرحلة على البرلمان.

وأكدوا في هذا الصدد عزم المجلس على لعب كامل أدواره على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وكذا على صعيد مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضمن رؤية مولوية متبصرة المغرب المستقبل.

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