طرفاية: إحباط 4 محاولات للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

2021-10-12 / 9:24 صباحًا
7
اشعبان لحبيب - هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بمدينة طرفاية، أنها بمعية المصالح الأمنية المختصة تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من إحباط اربع محاولات للهجرة السرية، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة والجهود الإستباقية المبذولة، من طرف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية والقوات المساعدة، ومصالح الدرك الملكي، لأجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية، على مستوى إقليم طرفاية.

وأكدت السلطات المحلية، أنه تم أيام الجمعة، السبت والأحد 08 ،09 و10 أكتوبر 2021، إحباط أربع محاولات للهجرة السرية نحو جزر الكناري، حيث أسفرت هذه العمليات، عن توقيف 43 شخصا وذلك على الشكل التالي:

الجمعة 08 أكتوبر 2021: تم توقيف 06 مرشحين مغاربة للهجرة السرية وحجز زورق مطاطي مزود بمحركين.

السبت 09 أكتوبر 2021: تم توقيف 12 شخصا مغربيا في طور الاستعداد للهجرة السرية، بجماعة اخفنير كما أن هذه العملية مكنت من توقيف شخصين منظمين لهذه العملية، والذين ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب بكل أنواعه عبر المسالك البحرية، وأسفرت العملية كذلك عن حجز سيارة تستعمل في نقل المرشحين المذكورين و20 هاتف نقال، كما أن عملية تفتيش دقيق لمنزل المنظمين، مكنت من حجز 300غرام من مخدر “الشيرا” و1.5كيلوغرام من بقايا مخدر القنب الهندي.

السبت 09 أكتوبر 2021: تم توقيف 10 أشخاص مغاربة في طور الاستعداد للهجرة السرية بنفوذ جماعة الدورة، وحجز سترات النجاة كانت بحوزتهم،

الأحد 10 أكتوبر 2021: تم توقيف 13 مرشح مغربي للهجرة السرية، وحجز زورق مطاطي ومحركين بالسواحل التابعة لنفوذ جماعة الدورة.

وتجدر الاشارة، إلى أن مصالح الدرك الملكي بسرية طرفاية، فتحت بحثا قضائيا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه المحاولات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على جثة شابة بالشاطئ الصخري بالجديدة

العثور على جثة شابة بالشاطئ الصخري بالجديدة

2021-10-12 / 11:34 صباحًا
Photo of صراع سيارات الأجرة بالبيضاء يتأجج و رفع التسعيرة يغضب الركاب

صراع سيارات الأجرة بالبيضاء يتأجج و رفع التسعيرة يغضب…

2021-10-12 / 11:24 صباحًا
Photo of رغم وفاة ابنته.. جمعية الأطفال المعاقين بالبيضاء تتشبت برئيسها “فيديو”

رغم وفاة ابنته.. جمعية الأطفال المعاقين بالبيضاء تتشبت برئيسها…

2021-10-12 / 11:02 صباحًا
Photo of سطات.. إحباط ترويج صواعق كهربائية مزيفة عبر الانترنت

سطات.. إحباط ترويج صواعق كهربائية مزيفة عبر الانترنت

2021-10-12 / 10:49 صباحًا
Photo of تازة.. اعتقال شخص نصب على سعودي في 95 مليون سنتيم

تازة.. اعتقال شخص نصب على سعودي في 95 مليون…

2021-10-12 / 10:33 صباحًا
Photo of صاعقة رعدية تنهي حياة عشريني ضواحي خريبكة

صاعقة رعدية تنهي حياة عشريني ضواحي خريبكة

2021-10-12 / 10:14 صباحًا
Photo of شبكة تدعو حكومة أخنوش إلى إلغاء “الساعة الإضافية”

شبكة تدعو حكومة أخنوش إلى إلغاء “الساعة الإضافية”

2021-10-12 / 9:57 صباحًا
Photo of فاس.. إيداع مدير ” لاراديف ” سجن بوركايز

فاس.. إيداع مدير ” لاراديف ” سجن بوركايز

2021-10-12 / 9:38 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء .. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الثلاثاء .. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-10-12 / 9:15 صباحًا
Photo of انطلاق حملة تحسيسية للتعريف بخدمات” تعاضدية الموظفين”

انطلاق حملة تحسيسية للتعريف بخدمات” تعاضدية الموظفين”

2021-10-11 / 11:33 مساءً

‫7 تعليقات

  2. البطالة هي المسبب الرئيسي للهجرة السرية عبر قوارب الموت .الان جاء دور الحكومة الجديدة لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية من اجل حماية ابنائنا من الموت..

  5. كل من سولت له نفسه بالتحريض على الهجرة السرية عبر قوارب الموت يجب على السلطات القضائية ان تطبق اقصى العقوبات حتى يكونوا عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.

  7. واصبحت الهجرة السرية كوسلة لتهريب المخدرات على مسالك البحر .ولو أدى بهم الى التهلك كما يقال المثل المغربي المشهور (ضبحة ولا ربحة)…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق