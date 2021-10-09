النعم ميارة المرشح الوحيد لرئاسة مجلس المستشارين

2021-10-09 / 5:13 مساءً
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هبة بريس

انطلقت، اليوم السبت، عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك في جلسة عمومية دعا إليها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس محمود عرشان، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.

وتقدم النعم ميارة، مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين.

وينتخب رئيس مجلس المستشارين حسب أحكام الفرع الأول من القانون الداخلي للمجلس، طبقا للمواد من 27 إلى 33.

وتنص المادة 27 على أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وتحدد المادة 31 كيفية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى.

إثر ذلك يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز (ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة، طبقا للمادة 32.

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