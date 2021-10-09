برلمان البيجيدي يخبر أعضاءئه بموعد وبرنامج دورته الاستثنائية

هبة بريس - الرباط

أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن انعقاد المجلس في دورة استثنائية يوم 23 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المزمع عقده يوم 30 أكتوبر 2021.

وذكر الحزب في بلاغ له، أنه وفي إطار التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، والذي سينعقد بحول الله يوم 30 أكتوبر المقبل، قررت الأمانة العامة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 23 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة والنصف (17:30).

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة النقطتين التاليتين: مشروع القرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي للحزب؛ مشروع مسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب أعضاء الأمانة العامة.

ولغرض دراسة هذين المشروعين وطبقا للائحة الداخلية للمجلس، فقد قرر مكتب المجلس عقد اجتماع مشترك للجنة الشؤون التنظيمية ولجنة الأنظمة والمساطر، يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة والنــــصف (17:30).

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