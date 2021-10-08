نزار بركة

بركة: “التجهيز والماء” تحتل مكانة متميزة ضمن رؤية الحكومة

2021-10-08 / 4:00 مساءً
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هبة بريس

جرى ، اليوم الجمعة بالرباط ، تسليم السلط بين نزار بركة الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للتجهيز والماء وسلفه عبد القادر اعمارة الذي تيادل أيضا السلط مع محمد عبد الجليل الذي عينه جلالته وزيرا للنقل واللوجستيك.

وبالمناسبة، هنأ اعمارة كلا من بركة و عبد الجليل على الثقة الملكية التي حظيا بها، متمنيا النجاح للوزيرين المشهود لهما بالخبرة والكفاءة.

وذكر بالإنجازات وبالأوراش الكيبرى المفتوحة في مجالات اختصاصات الوزارة التي كان يرأسها، مثمنا العمل الذي قام به أطر وموظفو الوزارة الذيت ساهموا ، كل في مجال اختصاصه ، في تطوير وتنمية البلاد.

ومن جانبه، أشار بركة إلى المكانة المتميزة التي تحتلها وزارة التجهيز والماء ضمن رؤية الحكومة، وذلك خدمة للاقتصاد الوطني، وبغية تقليص الفوارق المجلية من خلال العمل على التخفيف من تداعيات الجائحة.

وتهدف هذه الرؤية ، يقول الوزير الجديد ، إلى جعل القطاع الذي يشرف عليه رافعة لتنمية المغرب بشكل عام، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين بشكل خاص، معربا عن الرغبة في العمل ، بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة ، لتحقيق الأهداف المرجوة

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