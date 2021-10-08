في حفل تسليم السلط.. الفردوس: “كان شرف حياتي أن أخدم الصالح العام”

هبة بريس - الرباط

جرى اليوم الجمعة، حفل تسليم السلط بين وزير الشباب والرياضة والثقافة السابق عثمان الفردوس، وكلا محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي هذا الصدد، قال الفردوس في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “كان لي الشرف هذا الصباح أن أهنئ خلفائي على الثقة المولوية.”

وأضاف: “أود أن أعبر عن امتناني لجميع الأشخاص الملهمين الذين قابلتهم على جميع المستويات خلال هذه الأشهر الثمانية عشر في وزارة الثقافة والشباب والرياضة ، وخاصة بين الموظفين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والنساء والرجال الذين يبعثون الحياة في الثقافة والشباب والرياضة والإعلام. لقد كان شرف حياتي أن أخدم الصالح العام”.

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