سطات.. نجاة أربعة أساتذة من الموت بأعجوبة بطريق البروج

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نجا أربعة أساتذة مساء أمس الخميس من موت محقق في حادثة سير بالطريق الرابطة بين سطات والبروج على مستوى جماعة كيسر.

وفي تفاصيل الحادثة، وحسب تصريحات الضحايا ممن التقتهم هبة بريس بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، أكدوا من خلالها أنهم تعرضوا لحادثة سير في اصطدام قوي بين سيارتهم وسيارة فلاحية بيكوب، وهم عائدون من مقرات عملهم بمجموعة أولاد سعيدان نواحي البروج، حيث أصيبت ثلاثة أستاذات إصابات مختلفة منها كسر في الكتف لإحداهن، وأخرى أصيبت برضوض على مستوى العنق والفخذ، وأخرى إصابات على مستوى الصدر، فيما أصيب سائق السيارة بجروح على مستوى الرأس.

وقد نقل الضحايا الأربع على متن سيارة الاسعاف لتلقي العلاجات الضرورية بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات، واخضاعن للفحوصات بواسطة الكشف بالصدى، فيما انتقل أقارب الضحايا للاطمئنان على حالتهن الصحية، فيما أوفد المدير الإقليمي نائبا عنه صوب المستشفيات لتتبع الوضعية الصحية للأساتذة وتقديم الدعم النفسي لهم، كما انتقل مدير المؤسسة التعليمية بمعية العديد من رجال ونساء التعليم لمتابعة الوضع.

وأضافت ذات المصادر، أن الأساتذة كانوا جميعا في طريق العودة نحو مقرات سكناهم بعد أنهوا حصصهم الدراسية المسائية بمجموعة مدارس أولاد سعيدان التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، قبل أن يتعرضوا لحادثة خطيرة نقلوا على إثرها اتباعا إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني.

الحادثة خلفت حالة من التضامن بين صفوف رجال ونساء التعليم المرابطين كل صباح ومساء بهذه الطريق والطرقات الأخرى وهم يقومون بعملهم النبيل لتعليم الناشئة، إذ حج العديد منهم للمآزرة والاطمئنان على صحتهم في خطوة تحمل في طياتها من الدلالات على اللحمة السائدة بين الجسم التعليمي بالإقليم، هذا في الوقت التي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي بمركز كيسر تحقيقا للوقوف على تفاصيل وقوع الحادثة.

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