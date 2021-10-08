تغيير “البلاكات”.. الوزارات تغير تسميات مؤسساتها والتعليم الأكثر استنزافا للميزانية

هبة بريس ـ ياسين الضميري

بعد أن استقبل الملك أعضاء الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، سيشرع رسميا وزراء الحكومة في تأدية مهامهم وفق القطاعات المسنودة لهم و التي شمل أغلبها تغيير كبير.

و هكذا فقد تم ضم وزارات عدة و إشراكها في وزارة واحدة، بينما وزارات أخرى ألحقت بها قطاعات معينة أو تم تقسيمها على عدد من الوزارات و تم استحداث وزارات جديدة و حذف أخرى سابقة.

هذا الأمر سيدفع القائمين على الشق اللوجيستيكي في هاته الوزارات للإسراع بتغيير يافطات المباني الوزارية و ملحقاتها و المؤسسات التابعة لها و هو ما سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة.

و ستكون وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة من بين الوزارات التي سيتطلب تغيير “بلاكات” مؤسساتها ميزانية كبيرة نظرا للعدد الكبير للمؤسسات و المباني التي ستتبع لها.

و ستشهد واجهات المدارس التعليمية و دور التعليم الأولي و القاعات الرياضية و ملاعب القرب و كل المؤسسات التابعة للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة تغييرا في واجهاتها التي ستتزين بتسمية الوزارة الجديدة عوض سابقتها التي كانت تسمى “وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي” و وزارة “الثقافة و الشباب و الرياضة”.

كما ستشهد المؤسسات الصحية و دور الرعاية الاجتماعية بدورها تغييرا كبيرا و ستتطلب ميزانية لا بأس بها في هذا التغيير نظرا لعدد المراكز التابعة لها بعد تغيير تسمية وزارة الصحة لوزارة الصحة و الرعاية الاجتماعية.

هذا و ستشهد وزارات أخرى نفس الأمر، بينما ستحافظ وزارات السيادة و المؤسسات و الملحقات التابعة لها على اليافطات السابقة بعدما ظلت تسمياتها كما هي دون أن يطالها أي تغيير مثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و وزارة الداخلية و وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

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