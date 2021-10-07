المغاربة يترقبون إعلان الحكومة و يتنافسون في تخمينات الحقائب الوزارية

2021-10-07 / 3:06 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

ينتظر عدد كبير من المغاربة، المهتمين و المتابعين للحياة السياسية، إعلان تشكيلة حكومة عزيز أخنوش و التي يتوقع أن تظهر للعلن في الساعات القليلة القادمة حسب عدد من المصادر.

و نشر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تساءلوا من خلالها عن السبب في تأخر إعلان تشكيلة الحكومة، و هو التأخر الذي ربطه البعض بكون الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار يوجدون حاليا في الحجر الصحي قبل لقائهم بالملك.

و انتشرت تدوينات أخرى تتضمن أسماء عديدة رشحها المغاربة للاستوزار، حيث تضمنت أسماء سبق لها تقلد مناصب المسؤولية في حكومتي بنكيران و العثماني و أخرى جديدة، منها بعض الوجوه المألوفة في المشهد السياسي المغربي.

و بين كل هاته التخمينات، تظل تشكيلة الحكومة لحدود الساعة سرية في انتظار التأشير عليها من السلطات العليا للبلاد، غير أن مصادر أوضحت أن عدد الحقائب الوزارية تم تقليصه بشكل كبير و لن يتجاوز رقم العشرين وزيرا.

و شددت مصادر على أن الحقائب الوزارية التي تم الاتفاق عليها بين مكونات الأغلبية الحكومية ستذهب سبعة منها للتجمع الوطني للأحرار و هو العدد نفسه للأصالة و المعاصرة، مقابل أربعة وزارات للاستقلال، على أن تذهب رئاسة مجلس النواب لأحد ممثلي الحمامة و رئاسة المستشارين للميزان، و هي المعطيات التي قد تزكيها أو تفندها لحظة الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة أخنوش.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of في أول دورة استثنائية.. جماعة طرفاية تندد بقرار محكمة العدل الأوروبية

في أول دورة استثنائية.. جماعة طرفاية تندد بقرار محكمة…

2021-10-07 / 2:49 مساءً
Photo of انتخاب مجلس المستشارين.. الPPS يعبر عن خيبة أمله من النتائج

انتخاب مجلس المستشارين.. الPPS يعبر عن خيبة أمله من…

2021-10-07 / 2:36 مساءً
Photo of “كورونا” تفرض حضورا محدودا لممثلي الأمة في افتتاح البرلمان

“كورونا” تفرض حضورا محدودا لممثلي الأمة في افتتاح البرلمان

2021-10-07 / 2:20 مساءً
Photo of بمناسبة افتتاح البرلمان.. الملك يوجه خطابا ساميا “عن بعد”

بمناسبة افتتاح البرلمان.. الملك يوجه خطابا ساميا “عن بعد”

2021-10-07 / 1:02 مساءً
Photo of شبيبة “المصباح”: نتائج انتخابات “المستشارين” فاقت نتائج “8 شتنبر”

شبيبة “المصباح”: نتائج انتخابات “المستشارين” فاقت نتائج “8 شتنبر”

2021-10-07 / 12:24 مساءً
Photo of الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني الجديد: “متمنياتنا لكم بكامل التوفيق”

الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني الجديد: “متمنياتنا لكم بكامل…

2021-10-07 / 12:00 مساءً
Photo of العيون: شيوخ الصحراء المغربية يجددون البيعة للملك محمد السادس

العيون: شيوخ الصحراء المغربية يجددون البيعة للملك محمد السادس

2021-10-07 / 11:29 صباحًا
Photo of رحاب للبيجيدي: “من منح التزكية لمرشحيكم الذين شككتم في نزاهتهم؟”

رحاب للبيجيدي: “من منح التزكية لمرشحيكم الذين شككتم في…

2021-10-07 / 10:10 صباحًا
Photo of مجلس جهة درعة تافيلالت يمنع تصوير وتسجيل مداولات أشغال دوراته + فيديو

مجلس جهة درعة تافيلالت يمنع تصوير وتسجيل مداولات أشغال…

2021-10-07 / 9:47 صباحًا
Photo of وزير كونغولي أمام الأمم المتحدة: “الجهوية تتقدم في الصحراء المغربية”

وزير كونغولي أمام الأمم المتحدة: “الجهوية تتقدم في الصحراء…

2021-10-07 / 9:21 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق