“التعليم” : فرصة إضافية للتسجيل لولوج الأقسام التحضيرية

هبة بريس - الرباط

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم كافة التلميذات والتلاميذ الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021، والذين تقدموا بطلبات الترشيح لولوج هذه الأقسام، أنه سيتم الشروع من خلال عملية إضافية واستثنائية في تسجيل التلميذات والتلاميذ المرتبين، حسب الاستحقاق وفي حدود المقاعد المتبقية، وذلك من أجل إعطاء فرصة إضافية للتسجيل لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وحسب بلاغ للوزارة، فستتم عملية التسجيل وفق البرنامج التالي: القسم التاريخ توقيت إيداع تكملة الملف توقيت الإعلان عن النتائج مكان نشر النتائج الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس (MPSI) 11 أكتوبر 2021 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 زوالا ابتداء من الساعة 14 بعد الزوال مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا. الفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس (PCSI) 12 أكتوبر 2021 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 زوالا ابتداء من الساعة 14 بعد الزوال التكنولوجيا والعلوم الصناعية (TSI) الاقتصاد والتجارة-تخصص علمي (ECS) 13 أكتوبر 2021 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 زوالا ابتداء من الساعة 14 بعد الزوال الاقتصاد والتجارة-تخصص تكنولوجي (ECT).

وأضافت الوزارة، أنه يتعين على المترشحات والمترشحين إثبات حضورهم (شخصيا أو من ينوب عنهم) بمركز أو مراكز الأقسام التحضيرية التي تم ترتيبهم فيها ويرغبون في التسجيل بها، حيث يقوم الراغبون منهم بالتسجيل في لائحة التباري على المناصب الشاغرة (في حالة وجودها) بتسليم نسخ الوثائق الضرورية لإدارة المركز (نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف)؛ وتتم هذه العملية ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشر (12) زوالا حسب التواريخ المحددة في الجدول أعلاه. كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمترشحات والمترشحين الاطلاع على المقاعد الشاغرة من خلال الفضاء المخصص لهذه العملية عبر الموقع الإلكتروني لفضاء المتمدرس: https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين المسجلين بمؤسسات أخرى، فيجب عليهم عدم سحب الشهادة الأصلية للبكالوريا من هذه المؤسسات، إلا بعد التأكد من قبولهم النهائي لولوج مركز الأقسام التحضيرية الذي يرغبون في الالتحاق به برسم السنة الدراسية 2022- 2021، يضيف البلاغ، مبرزا أنه “على كل مترشح(ة) أو من ينوب عنه(ا) الاطلاع على نتائج الانتقاء بالمركز ولا تتحمل الإدارة مسؤولية إخباره بها”.

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